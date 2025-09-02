Radfahrer rettet Bienenvölker vor dem Regen-Tod

Ein aufmerksamer Radfahrer hat im Rhein-Neckar-Kreis im Norden Baden-Württembergs mehrere Bienenvölker vor einem potenziell tödlichen Regenschauer gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag die Abdeckung von sieben Bienenstöcken bei Eberbach nahe der Grenze zu Hessen entfernt und diese in den Neckar geworfen.

Ein wohl bienenkundiger Radfahrer erkannte laut Polizei am nächsten Morgen die Gefahr für die Tiere und verständigte den Eigentümer der Bienen. «Durch das rechtzeitige Eingreifen konnten die fleißigen und nützlichen Honigsammlerinnen vor dem für sie tödlich wirkenden Niederschlag gerettet werden», teilte die Polizei mit. Nun wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.