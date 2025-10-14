Verbotenes Abbiegen – Auto kracht in Stuttgarter Stadtbahn

Bei einem verbotenen Abbiegemanöver ist ein Autofahrer in Stuttgart mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Dabei wurden der Fahrer des Wagens und zwei Fahrgäste laut Polizeiangaben leicht verletzt. Der 35-Jährige wollte demnach am Dienstagabend an einer Kreuzung verbotswidrig nach links abbiegen und krachte dabei mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U2 zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

Stadtbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stuttgart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis