Unfall: Verbotenes Abbiegen – Auto kracht in Stuttgarter Stadtbahn

In Stuttgart missachtet ein Fahrer ein Abbiegeverbot und kollidiert mit einer Stadtbahn der Linie U2. Drei Menschen werden leicht verletzt.
Von dpa
    Bei dem Verkehrsunfall gab es drei Leichtverletzte. (Symbolbild)
    Bei dem Verkehrsunfall gab es drei Leichtverletzte. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem verbotenen Abbiegemanöver ist ein Autofahrer in Stuttgart mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Dabei wurden der Fahrer des Wagens und zwei Fahrgäste laut Polizeiangaben leicht verletzt. Der 35-Jährige wollte demnach am Dienstagabend an einer Kreuzung verbotswidrig nach links abbiegen und krachte dabei mit der in gleicher Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U2 zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

