Rangierversuch misslingt - Auto stürzt in Kanal

Nach einem missglückten Fahrmanöver auf einem Parkplatz ist eine Frau mit ihrem Auto im Mühlkanal in Langenargen am Bodensee gelandet. Sie blieb unverletzt, rund 40 Einsatzkräfte von DLRG und Feuerwehr waren vor Ort und bargen das demolierte Auto aus den Fluten.

Nach Angaben der Feuerwehr durchbrach die 62 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen beim Rangieren zunächst einen Zaun, danach stürzte das Fahrzeug in den Kanal. Es wurde mehrere Meter mitgeschwemmt, bis es sich unter einer Brücke fast vollständig unter Wasser stand. Der Frau am Steuer gelang es laut Feuerwehr, sich selbst zu befreien und über eine Leiter aus dem Kanal zu klettern. Mit einem Gerätewagen und Kran der Feuerwehr konnte das Auto aus dem Kanal gehoben werden.

Icon vergrößern Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und aus dem Kanal klettern.(Handout) Foto: -/DLRG Bodenseekreis/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und aus dem Kanal klettern.(Handout) Foto: -/DLRG Bodenseekreis/dpa