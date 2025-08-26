Logo ka-news.de
Unfall: Rangierversuch misslingt - Auto stürzt in Kanal

Unfall

Rangierversuch misslingt - Auto stürzt in Kanal

Mit dem Auto im Kanal: Nach einem Missgeschick beim Rangieren treibt ein Kleinwagen mehrere Meter durchs Wasser. Wie konnte sich die Fahrerin retten?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte der DLRG bargen das Auto gemeinsam mit der Feuerwehr aus dem Kanal.(Illustration)
    Rettungskräfte der DLRG bargen das Auto gemeinsam mit der Feuerwehr aus dem Kanal.(Illustration) Foto: Markus Lenhardt/dpa

    Nach einem missglückten Fahrmanöver auf einem Parkplatz ist eine Frau mit ihrem Auto im Mühlkanal in Langenargen am Bodensee gelandet. Sie blieb unverletzt, rund 40 Einsatzkräfte von DLRG und Feuerwehr waren vor Ort und bargen das demolierte Auto aus den Fluten.

    Nach Angaben der Feuerwehr durchbrach die 62 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen beim Rangieren zunächst einen Zaun, danach stürzte das Fahrzeug in den Kanal. Es wurde mehrere Meter mitgeschwemmt, bis es sich unter einer Brücke fast vollständig unter Wasser stand. Der Frau am Steuer gelang es laut Feuerwehr, sich selbst zu befreien und über eine Leiter aus dem Kanal zu klettern. Mit einem Gerätewagen und Kran der Feuerwehr konnte das Auto aus dem Kanal gehoben werden.

    Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und aus dem Kanal klettern.(Handout)
    Die Autofahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und aus dem Kanal klettern.(Handout) Foto: -/DLRG Bodenseekreis/dpa
