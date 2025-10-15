Mutter springt für Kind auf Straße – schwer verletzt

Eine Mutter ist ihrem Kind auf eine Straße in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) hinterhergesprungen und dabei schwer verletzt worden. Das Kind sei zuvor bei Rot unvermittelt auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Die 39-jährige Mutter habe daraufhin reflexartig reagiert. Ein 61-jähriger Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können – und erfasst die Mutter.

Ob das Kind ebenfalls getroffen wurde, konnte die Polizei nicht gesichert sagen. Die Mutter wurde in ein Krankenhaus gefahren, wie es hieß. Das Kleinkind habe Abschürfungen erlitten. Weitere Details gab es zunächst nicht.