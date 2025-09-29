Logo ka-news.de
Baden-Württemberg
Unfall: Lieferwagenfahrer verunglückt tödlich

Unfall

Lieferwagenfahrer verunglückt tödlich

Ein Mann kommt mit seinem Lieferwagen bei Grafenhausen von der Fahrbahn ab. Er prallt gegen mehrere Bäume.
    Ein Lieferwagenfahrer ist nach einem Unfall bei Grafenhausen gestorben. (Symbolbild)
    Ein Lieferwagenfahrer ist nach einem Unfall bei Grafenhausen gestorben. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

    Ein Lieferwagenfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Grafenhausen (Kreis Waldshut) ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge kam der 41-Jährige in der Nacht auf Sonntag von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen mehrere Bäume. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Infolge des Aufpralls kippte der Lieferwagen um. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Ein anderer Autofahrer hatte den Unfallwagen gesehen und Rettungskräfte gerufen.

