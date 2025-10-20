Logo ka-news.de
Unfall: Lastwagenfahrer verliert Bewusstsein und stirbt

Ein Lastwagenfahrer verliert auf der A5 wohl das Bewusstsein. Es kommt zum Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit der Leitplanke.
    Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der A5 gestorben. (Symbolbild)
    Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der A5 gestorben. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Ringsheim (Ortenaukreis) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass der 59 Jahre alte Mann während der Fahrt am späten Sonntagabend das Bewusstsein verloren hatte. Ein Verkehrsteilnehmer hinter ihm beobachtete, wie er mit seinem Fahrzeug mehrfach gegen die Leitplanke stieß. Die Todesursache war wohl medizinischer Art, Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es laut Polizei nicht.

