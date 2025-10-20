Lastwagenfahrer verliert Bewusstsein und stirbt

Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Ringsheim (Ortenaukreis) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass der 59 Jahre alte Mann während der Fahrt am späten Sonntagabend das Bewusstsein verloren hatte. Ein Verkehrsteilnehmer hinter ihm beobachtete, wie er mit seinem Fahrzeug mehrfach gegen die Leitplanke stieß. Die Todesursache war wohl medizinischer Art, Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gibt es laut Polizei nicht.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis