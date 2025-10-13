Logo ka-news.de
Unfall: Kleinwagen kracht gegen Baum – 26-Jähriger tot

Ein junger Mann kommt im Alb-Donau-Kreis von der Straße ab. Mit voller Wucht prallt sein Auto gegen einen Baum. Der Fahrer überlebt den Unfall nicht.
    Das Auto eines 26-Jährigen prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. (Symbolbild)
    Das Auto eines 26-Jährigen prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein junger Autofahrer ist bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) von der Straße abgekommen und dabei tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Kleinwagen des 26-Jährigen am Sonntag an der Bundesstraße 10 frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls riss den Motorblock heraus. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen.

    Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. DieVerkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

