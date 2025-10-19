Kleinkind bei Autounfall verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Karlsruhe ist ein vierjähriges Kind verletzt worden. Zwei Autos waren am Nachmittag auf der Bundesstraße 36 kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Auch eine Beifahrerin und einer der Fahrer wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde im Auto eingeschlossen, Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie. Die drei Leichtverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte einer der Fahrer mit seinem Wagen an einer Abfahrt bei Graben-Neudorf links abbiegen und übersah dabei das auf der Bundesstraße 36 entgegenkommende Auto. Es kam zum Zusammenstoß, die B36 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro.