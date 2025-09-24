Logo ka-news.de
Unfall: Karambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten

Unfall

Karambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten

Auf der A659 muss ein Autofahrer bremsen. Andere Fahrer schaffen das in der Folge nicht mehr rechtzeitig - es kommt zu einer Karambolage.
    Mehrere Autos sind auf der A659 bei Viernheim aufeinander aufgefahren. (Symbolbild)
    Mehrere Autos sind auf der A659 bei Viernheim aufeinander aufgefahren. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Bei einem Unfall auf der Autobahn 659 am Viernheimer Kreuz (Landkreis Bergstraße) sind mehrere Autos aufeinander aufgefahren - mehrere Menschen wurden verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim war am Morgen teilweise gesperrt, wie die Polizei berichtete. Insgesamt waren an dem Unfall sieben Autos beteiligt, ebenso viele Menschen wurden dabei leicht verletzt.

    Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Autofahrer gebremst, weitere Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 70.000 Euro.

    0 Kommentare

