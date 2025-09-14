Sportwagen stürzt Böschung hinab – Fahrer stirbt

Ein Autofahrer ist mit seinem Sportwagen bei Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Wagen frontal gegen einen Baum und geriet anschließend in Brand.

Danach stürzte das Fahrzeug an der Landesstraße 535 fünf bis sechs Meter eine Böschung hinab. Für den 25 Jahre alten Fahrer kam den Angaben nach jede Hilfe zu spät. Warum er von der Fahrbahn abkam, sei bislang unbekannt.

Die Landesstraße 535 ist nach dem Unfall mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Grund dafür waren die Bergung des Autos, notwendige Baumfällarbeiten sowie ausgelaufene Betriebsstoffe.