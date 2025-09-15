Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall im Ortenaukreis: Lieferwagen kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Unfall im Ortenaukreis

Lieferwagen kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Ein Lieferwagen kommt von einer abschüssigen Straße ab, prallt gegen einen Baum und überschlägt sich. Das hat schwere Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern zunächst an. (Symbolbild)
    Die Ermittlungen der Polizei zur Ursache dauern zunächst an. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Mann ist in Lauf (Ortenaukreis) mit einem Lieferwagen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war am frühen Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von einer abschüssigen Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Es überschlug sich und klemmte den 55 Jahre alten Fahrer unter sich ein.

    Ein Mann half der Feuerwehr den Angaben zufolge mit einem Traktor das Fahrzeug hochzuheben und den Schwerverletzten zu befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

    Angaben zur Ladung und einem möglichen Schaden machte die Polizei zunächst nicht. Die Unfallursache war den Beamten zufolge Gegenstand der Ermittlungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden