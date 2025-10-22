Logo ka-news.de
Unfall: Frau muss husten und landet mit Auto im Graben

Unfall

Frau muss husten und landet mit Auto im Graben

Ein Hustenanfall ist meistens unangenehm. Für eine Frau in Albstadt endet er im Krankenhaus – und wurde relativ teuer.
Von dpa
    Eine Frau ist nach einem Hustenanfall mit ihrem Auto im Graben gelandet. (Symbolbild)
    Eine Frau ist nach einem Hustenanfall mit ihrem Auto im Graben gelandet. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Mutmaßlich wegen eines Hustenanfalls ist eine Autofahrerin in Albstadt (Zollernalbkreis) mit ihrem Wagen in einen Graben geraten. Laut Polizei verletzte sich die 40-Jährige leicht und kam ins Krankenhaus.

    Die Frau hatte nach eigenen Angaben am Dienstag nach einem Kreisverkehr husten müssen und kam dadurch mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte etwa drei Meter tief, die Feuerwehr barg es. Die Polizei schätzt den Schaden auf 6.000 Euro.

