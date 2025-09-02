Unfall auf A5 bei Offenburg - Fahrbahn wieder frei

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 5 sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die Fahrbahn zwischen Lahr (Ortenaukreis) und Offenburg war Richtung Norden über mehrere Stunden gesperrt gewesen und konnte gegen 16.30 Uhr wieder freigegeben werden. Der Rückstau löse sich allmählich auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge waren vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Drei Menschen seien verletzt worden. Weitere Angaben zu den Verletzten oder zum Unfallgeschehen machte die Polizei nicht. Der Unfall hatte sich kurz nach 13.00 Uhr nahe der Ausfahrt bei Offenburg ereignet.

