Bremse und Gas verwechselt - 91-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 91-Jähriger hat in Kernen im Remstal laut der Polizei beim Anfahren die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und ist in der Folge gegen diverse Dinge gefahren. Zunächst stieß er gegen einen Holzzaun. Dann setzte er zurück und prallte gegen ein Firmenschild. Anschließend fuhr er vorwärts in eine geschlossene Garage, erneut gegen das Schild und schließlich gegen eine Grundstücksmauer.

Der Mann wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest.