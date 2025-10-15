Unfall mit drei Lastwagen auf A6 - Fahrer eingeklemmt

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Waldenburg östlich von Heilbronn ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei im Fahrerhaus eingeklemmt und von Rettungskräften herausgeschnitten worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge erkannte ein Lastwagenfahrer den sich bildenden Rückstau im Hohenlohekreis zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Sattelzug, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Lastwagen geschoben wurde. Das Fahrerhaus des auffahrenden Lkws wurde stark deformiert, sodass der Fahrer eingeklemmt wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Sprecherin wurde der betroffene Abschnitt der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Dem ADAC-Staumelder zufolge müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf mehrere Kilometer Stau und mindestens eine Stunde Zeitverlust zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Schwäbisch Hall einstellen. Die genaue Dauer der Sperrung blieb zunächst unklar. Die Beamten schätzten den entstandenen Schaden auf rund 120.000 Euro.