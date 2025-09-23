Logo ka-news.de
Unfall: 79-Jährige wird von Taxi erfasst und stirbt

Ein Taxi biegt in Heidelberg in eine Straße ab. Dort geht eine Fußgängerin über die Fahrbahn. Es kommt zum schweren Unfall.
Von dpa
    In Heidelberg ist eine Frau von einem Taxi erfasst worden. (Symbolbild)
    In Heidelberg ist eine Frau von einem Taxi erfasst worden. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    In Heidelberg ist eine Seniorin von einem Taxi erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge wollte die 79 Jahre alte Fußgängerin am Vormittag die Fahrbahn überqueren, um zu einem wartenden Taxi zu gelangen. Dabei wurde sie von dem weiteren, abbiegenden Taxi erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und wurde von dem Wagen überrollt. Ein Sachverständiger soll mit dem Verkehrsdienst der Polizei die genaue Unfallursache ermitteln.

