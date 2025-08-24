19-Jähriger fällt aus sich überschlagendem Cabrio

Ungebremst ist ein 21-jähriger Autofahrer über eine rote Ampel auf der B37 in Mannheim gefahren und hat dadurch einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Ein 19-jähriger Mitfahrer wurde aus dem sich überschlagenen Cabrio geschleudert, wie die Polizei mitteilte.

Der 21-Jährige fuhr demnach nachts mit seinem Cabrio über die rote Ampel einer Kreuzung, die gerade ein weiteres Auto überquerte. Er wich den Angaben zufolge nach rechts aus und prallte in der Folge gegen eine Fußgängerampel und gegen Steine am Straßenrand.

Dann überschlug sich demnach der Wagen und kollidierte mit einer Steinmauer. Dabei sei ein 19-jähriger Mitfahrer aus dem Cabrio geschleudert und leicht verletzt worden. Auch ein weiterer Mitfahrer im Alter von 22 Jahren und der 21-jährige Fahrer verletzten sich laut Angaben der Polizei bei dem Unfall leicht. Alle drei Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.