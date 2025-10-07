13-jähriger Radler stößt mit Straßenbahn zusammen

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist in Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Junge kam mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Menschen in der Straßenbahn blieben am Montagnachmittag unverletzt.

Der 13-Jährige habe den Angaben nach einen Fußgänger-Bahnübergang überquert und dabei die Straßenbahn übersehen. Im Bahnverkehr kam es nach dem Unfall zu erheblichen Beeinträchtigungen, hieß es.