Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Unfall auf A6 bei Sinsheim - bis zu 18 Kilometer Stau

Unfälle

Unfall auf A6 bei Sinsheim - bis zu 18 Kilometer Stau

Ein Auto schleudert, ein Lkw steht quer: Nach dem Unfall bei Sinsheim geht auf der A6 fast nichts mehr. Warum die Aufräumarbeiten noch dauern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf der Autobahn A6 stauten sich die Autos wegen eines Unfalls kilometerlang. (Archivbild)
    Auf der Autobahn A6 stauten sich die Autos wegen eines Unfalls kilometerlang. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Aufräumarbeiten haben nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen bis zu 18 Kilometer langen Stau ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sollte das Reinigen der Fahrbahn in Richtung Mannheim noch in die Abendstunden hinein dauern. Der Verkehr wurde den Angaben zufolge über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

    Ein Fahrer war mit seinem Wagen bei Nässe mit der Mittelleitplanke kollidiert – das Auto schleuderte dann über die Fahrbahn, wie die Polizei berichtete. Der Beifahrer brach sich einen Arm, die übrigen vier Autoinsassen blieben unverletzt. Ein Lkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug stark ab, um einen weiteren Unfall zu vermeiden. Der Lastwagen kam dann quer zur Fahrbahn zum Stehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden