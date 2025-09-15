Unfall auf A6 bei Sinsheim - bis zu 18 Kilometer Stau

Aufräumarbeiten haben nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen bis zu 18 Kilometer langen Stau ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sollte das Reinigen der Fahrbahn in Richtung Mannheim noch in die Abendstunden hinein dauern. Der Verkehr wurde den Angaben zufolge über die Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Ein Fahrer war mit seinem Wagen bei Nässe mit der Mittelleitplanke kollidiert – das Auto schleuderte dann über die Fahrbahn, wie die Polizei berichtete. Der Beifahrer brach sich einen Arm, die übrigen vier Autoinsassen blieben unverletzt. Ein Lkw-Fahrer bremste sein Fahrzeug stark ab, um einen weiteren Unfall zu vermeiden. Der Lastwagen kam dann quer zur Fahrbahn zum Stehen.