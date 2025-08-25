Traktor kippt um - Apfel-Teppich auf Straße in Reutlingen

Ein Traktor ist in Reutlingen an einer abschüssigen Straße samt Anhänger zur Seite gekippt und hat geladene Äpfel verloren. Das Obst rollte quer über die Straße, wie die Polizei mitteilte. Der 72 Jahre alte Fahrer des Traktors wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Er war ersten Erkenntnissen zufolge gegen einen Bordstein gekommen und deshalb mit Traktor und Anhänger umgekippt.

Durch den Vorfall wurden neben dem Gespann eine Fußgängertreppe und eine Straßenlaterne beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 120.000 Euro. Für die Bergung des Anhängers und des Traktors sowie die Beseitigung des Obstes war die Straße noch am späten Nachmittag gesperrt.

Durch den umgekippten Traktor samt Anhänger wurden auch ein Straßenschild und eine Treppe beschädigt. Foto: Marijan Murat/dpa

Für die Beseitigung des Obstes und die Bergungsarbeiten war die Straße mehrere Stunden gesperrt. Foto: Marijan Murat/dpa