Unfälle: Schwerer Unfall auf B292 – Straße voll gesperrt

Unfälle

Schwerer Unfall auf B292 – Straße voll gesperrt

Ein Auto kommt nahe Waibstadt von der Straße ab. Der Fahrer ist schwer verletzt, die Strecke voll gesperrt.
Von dpa
    Die Bundesstraße ist vorerst voll gesperrt. (Symbolbild)
    Die Bundesstraße ist vorerst voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 292 zwischen Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) und Helmstadt ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam ein Auto in der Nacht auf Sonntag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

    Rettungskräfte brachten den Fahrer ins Krankenhaus. Die Bundesstraße ist in beide Richtungen voll gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.

