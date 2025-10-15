Logo ka-news.de
Unfälle: Milchlaster kippt um – 1.000 Liter Milch ausgelaufen

Nach einem Unfall in Staig läuft viel Milch aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Die Behörden prüfen Folgen für die Umwelt.
Von dpa
    Rund 1000 Liter Milch laufen aus. (Symbolbild)
    Rund 1000 Liter Milch laufen aus. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Milchlaster ist in Staig südlich von Ulm umgekippt und hat rund 1.000 Liter Milch verloren. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 25.000 Euro, wie die Polizei im Alb-Donau-Kreis mitteilte. Demnach geriet der 26-jährige Fahrer am Dienstag mit seinem Fahrzeug an der Landesgrenze zu Bayern in den Grünstreifen, als ihm ein weiterer Lastwagen entgegenkam und er die Situation falsch einschätzte. Eine Mitarbeiterin des Landratsamts stellte keine Gefährdung für die Umwelt fest. Verletzt wurde niemand.

