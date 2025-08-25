Metallhaken fliegt durch Scheibe: 17-Jährige schwer verletzt

Eine 17 Jahre alte Beifahrerin ist am Samstagabend auf der Autobahn 6 bei Heilbronn von einem Metallhaken am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Der zehn Zentimeter große Haken flog durch die Windschutzscheibe, wie die Polizei mitteilte. Auch ein auf der Rückbank sitzender Elfjähriger wurde getroffen und leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten die beiden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Woher der Metallhaken kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.