Mädchen nach Kletterwand-Einsturz nicht mehr in Klinik

Nach dem Einsturz einer mobilen Kletterwand in Albstadt (Zollernalbkreis) konnten beide verletzten Kinder das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen. Die acht bzw. zehn Jahre alten Mädchen befanden sich auf der Kletterwand, als diese einstürzte.

Beide Mädchen wurden verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Zunächst hatte es geheißen, dass nur die Achtjährige ins Krankenhaus kam und die Zehnjährige am Unfallort behandelt wurde.

Warum die Kletterwand am Dienstag zusammenbrach, blieb bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.