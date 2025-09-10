Kletterwand stürzt ein - zwei Kinder verletzt

Eine mobile Kletterwand ist in Albstadt (Zollernalbkreis) zusammengestürzt und hat dabei zwei Kinder verletzt. Ein acht Jahre altes Mädchen kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Zudem behandelten Rettungskräfte eine Zehnjährige vor Ort. Warum die Kletterwand, die am Dienstagnachmittag während einer Veranstaltung aufgestellt war, zusammenstürzte, war den Angaben zufolge zunächst unklar.

