Unfall auf B35 bei Karlsruhe: Mehrere Menschen verletzt

Nahe Karlsruhe sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden. Ein 62-Jähriger war nach Polizeiangaben am Samstagabend auf der Bundesstraße 35 zwischen Neudorf und Graben mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 50-Jährigen zusammen und geriet dann auch noch frontal in den Wagen eines 55-Jährigen.

Icon vergrößern Drei Autos kollidierten auf der B36 am Samstag, 20. September 2025, gegen 17:40 Uhr. Foto: Einsatz-Report24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Drei Autos kollidierten auf der B36 am Samstag, 20. September 2025, gegen 17:40 Uhr. Foto: Einsatz-Report24

Beide entgegenkommenden Autos wurden nach rechts in einen Wildzaun geschleudert. Der mutmaßliche Unfallverursacher und eine 36 Jahre alte Mitfahrerin aus einem der entgegenkommenden Autos erlitten leichte Verletzungen - die beiden anderen Fahrer wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser.

Icon vergrößern Unfallauto: Ein PKW stößt mit einem Auto des Gegenverkehrs zusammen und kollidiert mit einem weiteren Auto. Foto: EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Unfallauto: Ein PKW stößt mit einem Auto des Gegenverkehrs zusammen und kollidiert mit einem weiteren Auto. Foto: EinsatzReport24

Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 32.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Am Freitag, 19. September ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall. Auf der A6 bei Sinsheim fuhr ein LKW in ein Stauende.