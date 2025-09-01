Auto überschlägt sich und brennt - zwei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Pforzheim verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich, der andere schwer. Ein 49 Jahre alter Fahrer verlor in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen wurde nach rechts abgewiesen, überschlug sich und landete anschließend wieder auf den Rädern. Dann fing das Auto an zu brennen.

Zu diesem Zeitpunkt soll sich der Fahrer laut einer Polizeisprecherin noch in dem Wagen befunden haben, konnte aber schnell gerettet werden. Ersthelfer löschten den Angaben zufolge das Feuer.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Autofahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 55 Jahre alte Beifahrer kam laut Polizei mit einem Rettungswagen schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme und zur Landung des Hubschraubers voll gesperrt. Während der zunächst andauernden Reinigungsarbeiten wird der Verkehr den Angaben zufolge an der Unfallstelle vorbeigeleitet.