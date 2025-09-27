Auto prallt gegen Baum - drei Menschen verletzt

Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Ravensburg schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war Polizeiangaben zufolge am Nachmittag innerorts von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es sei dann gegen einen Zaun und schließlich gegen einen Baum geprallt. Zwei Insassen wurden demnach schwer verletzt, eine weitere Person mittelschwer. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war zunächst unklar.

