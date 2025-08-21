Niedrige Zucker- und Ethanolpreise: Südzucker senkt Ausblick

Niedrige Preise für Zucker und Ethanol belasten die Geschäfte von Südzucker deutlicher als bisher erwartet. Das Unternehmen senkte seinen Ausblick für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr 2025/26. Mit Blick auf den Zuckermarkt hieß es: «Das EU-Marktumfeld weist zwar Preissteigerungen auf, bleibt jedoch unter den ursprünglichen Erwartungen». Zudem seien die Weltmarktpreise niedrig. Das Segment Cropenergies spüre überdies anhaltend niedrige Ethanolpreise, die durch sinkende Rohstoffkosten nicht kompensiert werden könnten. Hinzu kämen technische Schwierigkeiten nach einem Wartungsstillstand.

Aktienkurs gefallen

Laut Mitteilung wird nun ein Jahresumsatz zwischen 8,3 und 8,7 Milliarden Euro erwartet, nachdem bisher 8,7 bis 9,2 Milliarden in Aussicht gestellt worden waren. Das operative Ergebnis soll 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, statt 150 bis 300 Millionen. Nach Vorjahreswerten von 9,7 Milliarden Euro beim Umsatz sowie 350 Millionen Euro beim operativen Ergebnis werden damit nun noch höhere Einbußen erwartet als bisher. Der Aktienkurs des im Nebenwerte-Index SDax notierten Unternehmens fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent.

Erst Mitte Juli hatte das Management den Jahresausblick nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal noch bestätigt.