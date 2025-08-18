Leiche aus dem Bodensee - Warten auf Obduktionsergebnisse

Das Ergebnis der Obduktion einer aus dem Bodensee geborgenen, unbekannten Leiche wird im Laufe der Woche erwartet. Das teilte die Polizei mit. Die Leiche war aus einer Tiefe von 102 Metern mehrere Wochen nach dem Fund aus dem nördlichen Bodensee am Freitag geborgen worden. Zwei Polizeitaucher aus der Schweiz waren im Einsatz. Die Kollegen aus dem Nachbarland verfügten über die passende Ausrüstung und die notwendige Ausbildung für diese Tiefe.

Zur Identität des Toten könne man nichts sagen. Auch wie lange die Leiche bereits im See liegt, ist nicht klar. Die Ermittler hatten angekündigt, die Vermisstenmeldungen durchzugehen, zu denen der Fundort der Leiche passen könnte. Seit 1949 werde diese Liste geführt und umfasse derzeit 103 Menschen. Konkret um den Fundort herum würde den Angaben zufolge aber nur eine Handvoll Menschen unmittelbar infrage kommen.