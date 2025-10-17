Mann dringt in Wohnung ein und versucht Frau zu ersticken

Ein Mann soll in Tübingen in die Wohnung seiner schlafenden Nachbarin eingedrungen sein und versucht haben, sie zu ersticken. Gegen den 20-jährigen Deutschen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie genau der Mann in die Wohnung gelang, blieb vorerst unklar.

Er habe die schlafende 24-Jährige angegriffen, woraufhin sich diese gewehrt habe. Sie konnte den Angreifer den ersten Erkenntnissen zufolge aus der Wohnung herausdrängen. Im Treppenhaus soll der Mann versucht haben, sein Opfer über das Treppenhausgeländer zu stoßen. Doch die 24-Jährige konnte zurück in ihre Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Im Rahmen einer Fahndung wurde der Mann im Stadtgebiet von Tübingen vorläufig festgenommen. Aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Woher diese gesundheitlichen Probleme stammten, gab der Sprecher nicht an. Das Motiv für die Tat in der Nacht blieb vorerst unklar.