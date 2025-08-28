Wende im Woltemade-Poker: VfB-Star vor Wechsel nach England

Der Transferpoker um Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat eine überraschende Wende genommen. Der 23 Jahre alte Stürmer steht unmittelbar vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zum englischen Spitzenclub Newcastle United. Als Ablöse kassiert der schwäbische Bundesligist bis zu 90 Millionen Euro - vorausgesetzt, Woltemade besteht den obligatorischen Medizincheck. Entsprechende Medienberichte decken sich mit dpa-Informationen. Zuerst hatte die «Daily Mail» darüber berichtet.

Sollte der Transfer über die Bühne gehen, würde sich der harte Kurs, den der VfB in der Causa Woltemade bislang gefahren ist, auszahlen. Der FC Bayern München hatte wochenlang um den Angreifer geworben, war aber mit mehreren - vor allem niedrigeren - Angeboten bei den Stuttgartern abgeblitzt.

Sportlich ist Woltemades bevorstehender Abgang indes ein Verlust. Es ist fest davon auszugehen, dass sich der DFB-Pokalsieger bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Montag um adäquaten Ersatz bemüht.