Düsseldorf leiht Offensivmann Muslija vom SC Freiburg aus

Fortuna Düsseldorf hat Offensivspieler Florent Muslija vom SC Freiburg verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt auf Leihbasis zum rheinischen Zweitligisten. Die Fortuna sicherte sich zudem eine Kaufoption.

«Flo bringt mit seiner Kreativität, seiner Torgefahr und seinen exzellenten Standards wichtige Fähigkeiten mit, die unser Offensivspiel definitiv bereichern werden», wird Sportdirektor Christian Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Wir freuen uns, dass wir ihn davon überzeugen konnten, den Schritt in die 2. Liga zu gehen, um hier wieder seine Klasse unter Beweis zu stellen und uns beim Erreichen unserer Ziele zu helfen.»

Muslija spielte vor seiner Zeit in Freiburg für den SC Paderborn, Hannover 96 und den Karlsruher SC. In 125 Zweitliga-Spielen erzielte er 30 Tore. In der Bundesliga gelangen ihm in 36 Partien zwei Treffer.