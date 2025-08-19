Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Tote Person am Neckar-Ufer: Leiche lag monatelang im Gebüsch in Nürtingen

Tote Person am Neckar-Ufer

Leiche lag monatelang im Gebüsch in Nürtingen

Ein Mensch stirbt unbemerkt im dichten Gebüsch – keine Vermisstenmeldung, keine Hinweise auf ein Verbrechen. Mehrere Monate könnte die Leiche bereits dort gelegen haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die gefundene Leiche soll schon monatelang am Ufer des Neckars gelegen haben.(Symbolbild)
    Die gefundene Leiche soll schon monatelang am Ufer des Neckars gelegen haben.(Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    In einem Gebüsch am Neckar-Ufer im schwäbischen Nürtingen ist die Leiche eines Menschen gefunden worden, der dort bereits seit Monaten gelegen haben könnte. Die Polizei geht von einer natürlichen Todesursache aus. Es weise nichts auf eine Straftat hin, sagte ein Sprecher des Reutlinger Polizeipräsidiums. Ein Zeuge hatte zuvor einen Hinweis gegeben.

    Der Zustand der Leiche lasse darauf schließen, dass sie bereits seit mehreren Monaten an dem dicht bewachsenen Fundort gelegen haben muss. Inzwischen sei auch die Identität geklärt worden, sagte der Polizeisprecher. Weitere Details nannte er nicht. Es habe zu dem Fall keine Vermisstenmeldung gegeben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden