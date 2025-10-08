Mann bei Bauarbeiten von Arbeitsmaschine überrollt

Bei Bauarbeiten an einer Bundesstraße im Südschwarzwald ist ein Mann von einer mehr als fünf Tonnen schweren Arbeitsmaschine überrollt und tödlich verletzt worden. Der 61-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Nach dem Unfall am Dienstag wurden die anderen Baustellenarbeiter durch das Deutsche Rote Kreuz betreut, auch Polizei, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar, die Polizei ermittelt. Die Baustelle zwischen Todtnau (Landkreis Lörrach) und Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sei vom Straßenverkehr abgetrennt, heißt es in der Mitteilung.