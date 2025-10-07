Logo ka-news.de
Todesfall: Unternehmer Reinhold Würth trauert um seine Tochter

Unternehmer Reinhold Würth trauert um seine Tochter

Völlig überraschend ist eine Tochter des als «Schraubenkönig» bekannten Reinhold Würth gestorben. Sie konzentrierte sich auf ein Leben jenseits des Familienunternehmens.
Von dpa
    Reinhold Würth trauert um seine Tochter, die im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben ist. (Archivbild)
    Der baden-württembergische Unternehmer Reinhold Würth trauert um seine Tochter Marion Würth. Die 66-Jährige sei «völlig unerwartet und auch für sie nicht vorhersehbar» nach einem gesundheitlichen Schicksalsschlag am 3. Oktober gestorben, teilte die Würth-Gruppe aus Künzelsau mit. Zuvor hatte die «Heilbronner Stimme» berichtet.

    Marion Würth hatte keine operative Funktion im Unternehmen und führte laut der Mitteilung ein Hofgut nach den Prinzipien der Demeter-Landwirtschaft. «Marion Würth verband ihre tiefe Liebe zur Natur und zu den Tieren mit einem klaren Werteverständnis», hieß es in der Mitteilung.

    Die Würth-Gruppe gilt als Weltmarktführer im Bereich der Befestigungs- und Montagetechnik. Das Sortiment umfasst mehr als eine Million Produkte - unter anderem für Handwerks- und Industriebetriebe. Für den Konzern arbeiteten zuletzt mehr als 88.500 Menschen - davon gut 27.400 in Deutschland. Reinhold Würth hatte im April seinen 90. Geburtstag gefeiert.

    Marion Würth führte einen Demeter-Hof und hatte keine operativen Aufgaben im Unternehmen.
