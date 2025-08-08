Logo ka-news.de
Tierischer Notfall: Katzenbabys in Tasche vor Einkaufsmarkt ausgesetzt

Tierischer Notfall

Katzenbabys in Tasche vor Einkaufsmarkt ausgesetzt

Vor einem Einkaufsmarkt entdeckt ein Zeuge zwei kleine Tierbabys. Die Polizei ermittelt nun, wer sie dort allein gelassen hat.
Von dpa
    Die Katzenbabys kamen in gute Hände.
    Die Katzenbabys kamen in gute Hände. Foto: -/Polizeipräsidium Mannheim/dpa

    Zwei Katzenbabys sind vor einem Einkaufsmarkt in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgesetzt worden. Ein Mann ließ die Kätzchen ersten Ermittlungen zufolge in einer Tasche an einer Zugangsrampe stehen und flüchtete dann mit dem Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Erst Stunden später habe sich ein Zeuge bei den Beamten gemeldet. Zu dem Zeitpunkt seien die Tiere schon vor dem Markt herumgelaufen.

    Die Katzen kamen demnach in ein Tierheim. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Täter.

