Ungebetener Gast – Fuchs überrascht Mann in Wohnung

Ein Fuchs, der in eine Wohnung in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) eingedrungen ist, hat dort für Aufregung und einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier schlüpfte in die Wohnung hinein, als der Anwohner die Balkontüre zum Lüften öffnete, wie die Polizei mitteilte. Interessiert habe den Fuchs darin offensichtlich nur das Sofa: Dort machte er es sich nämlich gemütlich. Der Anwohner wusste sich nicht zu helfen und wählte den Notruf. Als die Beamten ankamen, flüchtete das Tier.

