Mädchen findet ausgesetzte Kaninchen - Polizei ermittelt

In einer Schachtel in Rastatt macht eine Jugendliche einen knuffigen Fund: drei Kaninchen. Aber die hätten dort gar nicht sein sollen.
Von dpa
    Ein Mädchen hat in Rastatt ausgesetzte Kaninchen gefunden. Die Polizei veröffentlichte ein Foto.
    Ein Mädchen hat in Rastatt ausgesetzte Kaninchen gefunden. Die Polizei veröffentlichte ein Foto. Foto: --/Polizei Offenburg/dpa

    Nach dem Fund von drei Kaninchen in Rastatt ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ihren Angaben nach hat eine Jugendliche auf ihrem Schulweg die drei ausgesetzten Tiere in einem Umzugskarton an einem Wirtschaftsweg entdeckt. Laut Polizei handelt es sich um sogenannte Löwenkopfkaninchen mit langem Fell an Kopf und Hals. Die beiden Weibchen und das Männchen wurden in ein Tierheim gebracht.

