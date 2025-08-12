Logo ka-news.de
Tierdiebstahl: Koi-Karpfen aus Dorfbrunnen gestohlen

Tierdiebstahl

Koi-Karpfen aus Dorfbrunnen gestohlen

Schon seit zehn Jahren schwimmt ein Koi-Karpfen in einem Brunnen nahe der französischen Grenze. Dann verschwindet das Tier übers Wochenende. Die Polizei ermittelt.
    Die Polizei sucht Zeugen für den tierischen Diebstahl. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht Zeugen für den tierischen Diebstahl. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Koi-Karpfen ist aus einem Dorfbrunnen in der Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl (Landkreis Emmendingen) gestohlen worden. Unbekannte sollen das als Zierfisch bekannte Tier zwischen Freitagabend und Samstagmorgen entwendet haben, teilte die Polizei mit. Der Fisch lebte bereits seit zehn Jahren in dem Brunnen. Er sei ein bekanntes und geschätztes Tier in dem Ort gewesen, hieß es weiter. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen.

