Mutmaßliche Tresor-Knacker in Haft

Vier Männer sollen Geldautomaten und Tresore in Bayern und Baden-Württemberg aufgebrochen und dadurch einen hohen Schaden angerichtet haben. Zudem hätten die Verdächtigen im Alter zwischen 35 und 52 Jahren bei ihren mindestens vier Taten insgesamt einen fünfstelligen Betrag erbeutet, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Ravensburg mitteilten. Die Ermittler gehen von einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro aus.

Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft. Die Taten hätten sie in Owingen (Bodenseekreis), Mühlhausen-Ehingen (Kreis Konstanz) und Kirchhaslach (Kreis Unterallgäu) begangen. Eine versuchte Tat in Argenbühl (Kreis Ravensburg) im April 2024 werde ihnen ebenfalls angerechnet.

Nächsten Donnerstag startet der Gerichtsprozess gegen die Männer und soll in 14 Terminen bis Mitte Dezember andauern.