ÖPNV in Stuttgart: Oberleitung repariert: Stuttgarter Stadtbahnen fahren wieder

ÖPNV in Stuttgart

Oberleitung repariert: Stuttgarter Stadtbahnen fahren wieder

Ein Schaden an der Oberleitung legt Teile des Stuttgarter Stadtbahnsystems lahm. Nun werden die Hintergründe untersucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Am Vormittag fahren die Straßenbahnen in Stuttgart wieder nach Plan. (Symbolbild) Foto: Helena Dolderer/dpa

    Nach der Reparatur der Oberleitung fahren alle Stuttgarter Straßenbahnen wieder nach Plan. Am Morgen waren die Bahnen auf der Strecke zwischen Degerloch und Pragfriedhof ausgefallen, wie die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mitteilten.

    Wie es zu dem Schaden an der Oberleitung kommen konnte, war zunächst unklar. Nach Beendigung der Reparaturarbeiten werde nun mit der Untersuchung begonnen, so eine Sprecherin der SSB. Für die Fahrgäste gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

