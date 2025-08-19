Oberleitung repariert: Stuttgarter Stadtbahnen fahren wieder

Nach der Reparatur der Oberleitung fahren alle Stuttgarter Straßenbahnen wieder nach Plan. Am Morgen waren die Bahnen auf der Strecke zwischen Degerloch und Pragfriedhof ausgefallen, wie die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mitteilten.

Wie es zu dem Schaden an der Oberleitung kommen konnte, war zunächst unklar. Nach Beendigung der Reparaturarbeiten werde nun mit der Untersuchung begonnen, so eine Sprecherin der SSB. Für die Fahrgäste gab es einen Ersatzverkehr mit Bussen.