Unfall in Stuttgart: B10 und B27 gesperrt

Nach einem Unfall in Stuttgart nahe der Friedrichswahl sind die Bundesstraßen 10 und 27 am Mittag gesperrt worden. Demnächst werde wieder einer der Fahrstreifen freigegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Demnach waren an dem Unfall im Stadtteil Zuffenhausen acht Fahrzeuge beteiligt. Die genaue Zahl der Verletzten war zunächst nicht bekannt, schwer verletzt wurde jedoch niemand. Weitere Details zum Vorfall und dessen Hergang waren ebenfalls unklar.