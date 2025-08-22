Senior um 2,6 Millionen Euro betrogen

Ein Senior aus Stuttgart ist um 2,6 Millionen Euro betrogen worden. Der Mann habe zwischen Juli 2024 und Juni 2025 auf einer vermeintlichen Tradingplattform Geld in Millionenhöhe angelegt, sagte eine Polizeisprecherin. Dort sei er immer wieder aufgefordert worden, hohe Gebühren und Steuern zu bezahlen.

Seinen angeblichen Gewinn in Höhe von acht Millionen Euro wollte er sich schließlich auszahlen lassen. Dabei sei der Schwindel aufgeflogen und er alarmierte die Polizei.