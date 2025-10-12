Auto kollidiert mit Stuttgarter Stadtbahn

Im Stuttgarter Osten sind eine Stadtbahn und ein Auto zusammengestoßen. Das Auto wurde danach gegen eine Ampel geschoben, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Laut Sprecher überprüfte die Feuerwehr die Fahrgäste in der U11 und fragte nach Verletzten. Wie viele von ihnen am letzten Wasen-Tag in der Stadtbahn saßen, war nicht bekannt. Zur Bergung wurde der Feuerwehr zufolge ein Kran eingesetzt.

Der Bereich um die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Die Neckarstraße sei vorerst dicht, sagte der Polizeisprecher. Nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sind die Linien U2, U11 und U14 von der Sperrung betroffen. Zwischen den Haltestellen Stöckach und Bad Cannstatt-Wilhelmsplatz fahren Taxen oder Busse.

