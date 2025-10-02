Drei Diebe stehlen Regenrohr in Stuttgart

Drei Unbekannte haben in Stuttgart Teile eines Regenrohres gestohlen. Ein Anwohner war in der Nacht auf Mittwoch aufgewacht, als die Täter versuchten, das sogenannte Fallrohr aus der Verankerung zu reißen, wie die Polizei mitteilte. Als die Diebe den Mann bemerkten, flüchteten sie mit Teilen des Regenrohres.

Die Verdächtigen wurden auf ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren geschätzt. Zwei seien schlank, die dritte Person untersetzt. Nach Polizeiangaben kam es bereits in den vergangenen Tagen zu ähnlichen Diebstählen von Regenrinnen in derselben Straße.