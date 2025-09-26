Rottweil ohne Strom – auch die Polizei ohne Anschluss

Rund eine Stunde vor 12.00 Uhr ging gar nichts mehr: Ein großer Teil von Rottweil hatte laut Polizei plötzlich keinen Strom. Eine Stunde später hieß es bei der Polizei Entwarnung. Der Stromanbieter ENRW habe die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt. «Lediglich das Polizeirevier Rottweil kann nach wie vor nicht telefonisch erreicht werden», sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei bat, in Notfällen die Nummer 110 zu wählen. Die Gründe für den Stromausfall waren zunächst nicht bekannt.