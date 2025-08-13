Junge Frau soll Mitbewohnerin mit Nagelschere verletzt haben

Bei einem Streit soll eine 23-Jährige ihre gleichaltrige Mitbewohnerin in Tübingen mit einer Nagelschere angegriffen und verletzt haben. Einsatzkräfte wurden zum ersten Mal am Dienstagnachmittag in die Wohngemeinschaft gerufen, weil es Handgreiflichkeiten zwischen den beiden jungen Frauen gab. Sie schlichteten den Streit, wie die Polizei mitteilte. Doch kurz vor Mitternacht flammte die Auseinandersetzung wieder auf. Diesmal soll die junge Frau zur Nagelschere gegriffen haben.

Die Beamten stellten die Nagelschere sicher. Die laut Polizei eher Leichtverletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Von der Polizei erhielt die 23 Jahre alte mutmaßliche Angreiferin einen Wohnungsverweis. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.