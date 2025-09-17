Bahnmitarbeiter bei Gleisbauarbeiten von Zug erfasst

Ein Bahnmitarbeiter ist bei Gleisbauarbeiten in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann zur Behandlung in eine Klinik, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Die Bahnstrecke zwischen Geislingen und Amstetten (Alb-Donau-Kreis) wurde zwischenzeitlich gesperrt. Auch die Bundesstraße 10 war nach Angaben eines weiteren Polizeisprechers zeitweise gesperrt, weil dort der Hubschrauber landete. Am Abend wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.