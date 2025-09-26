Mann eingeschlafen: Feuerwehr-Einsatz führt zu Cannabis-Fund

Die Polizei hat sechs Cannabispflanzen sichergestellt, die zufällig bei einem Feuerwehreinsatz in Steinen (Kreis Lörrach) entdeckt wurden. Laut Notruf sei in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder ausgelöst worden und obendrein konnte Brandgeruch wahrgenommen werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Einsatzkräfte eilten zu der Wohnung und konnten den Brandherd schnell ausfindig machen - eine im Backofen verbrannte Pizza. Der Bewohner sei eingeschlafen und hatte die Pizza vergessen, hieß es. Zur Überraschung der Polizei wurden anschließend in der Wohnung sechs Cannabispflanzen gefunden. Laut Gesetz dürfte der Bewohner allerdings nur drei Pflanzen besitzen.